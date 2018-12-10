В МВД задумались о введении цифровых водительских удостоверений

В России могут появиться цифровые водительские права. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в правительстве, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, в МВД предполагают, что электронный документ будет находиться в специальном мобильном приложении. Инспектор сможет считать с него информацию и увидеть все необходимые данные на своем планшете. Кроме того, рассматривается идея внести сведения о водителе в электронный паспорт, перевод на который планируется с 2021 года.

Также, МВД, скорее всего, откажется от предложения «вшивать» чипы в водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС) для защиты их от подделки. На это планировалось потратить около 35,6 миллиарда рублей до 2024 года.

В ноябре 2018 года стало известно о том, что в России готовится эксперимент, в рамках которого данные о ДТП планируется передавать страховщикам через мобильное приложение. Но такой функцией смогут воспользоваться лишь автомобилисты, у которых нет разногласий по поводу аварии и причиненного вреда.