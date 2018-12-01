В «Гильдии автошкол» рассказали о новом порядке сдачи экзамена на права

В автошколах претендентов на водительские права будут обучать езде по автомагистралям на максимально разрешенной скорости в 110 км/ч. Об этом рассказал председатель правления «Гильдии автошкол» Сергей Лобарев.

Нововведение предусмотрено проектом реформы экзамена на права, в рамках которой «площадку» и «город» объединят в единую часть. В настоящее время ученикам нельзя ездить на автомагистралях.

«В скандинавских странах, в Германии в обязательном порядке учат ездить на скорости 100–110 км/ч, так как ученики должны уметь маневрировать и выполнять упражнения на скорости в реальных условиях. После вступления в силу проекта постановления такая же практика будет в российских автошколах», — цитирует Лобарева «РИА Новости».

Он отметил, что сейчас в РФ на управление авто в реальных условиях во время обучения уделяется всего 17% времени. Изменения экзамена исправят эту ситуацию.

Ранее начальник Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что новый экзамен на водительское удостоверение станет строже и позволит уделить больше внимания вождению.

Кроме того, ГИБДД может заменить шесть упражнений на площадке на три.

Некоторые эксперты раскритиковали идею реформы, отметив, что езда учеников по автомагистралям может увеличить число аварий на дорогах.



