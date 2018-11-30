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В ГИБДД назвали официальную дату отмены знака «Шипы»

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Постановление правительства России с новыми поправками в Правила дорожного движения (ПДД), которыми, среди прочего, отменяется и обязанность устанавливать на автомобиль знак «Шипы», вступит в силу 8 декабря. Об этом 30 ноября сообщается на официальном сайте ГИБДД.

В автоинспекции подтвердили, что данный предупреждающий знак потерял свою актуальность.

«Сегодня официально опубликовано постановление правительства РФ, которым вносится ряд изменений в правила дорожного движения. Постановление вступает в силу через семь дней с момента официального опубликования, то есть 8 декабря 2018 года», — отмечается в сообщении ГИБДД.

29 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое отменяет обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на автомобилях с шипованной резиной. В этот же день автомобильные эксперты назвали отмену знака «Шипы» избавлением российских правил дорожного движения от наследия СССР. По их мнению, с появлением современных технических особенностей автомобилей это знак стал бессмысленным.

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