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Автоэксперты оценили отмену знака «Шипы» на машинах

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Отмена знака «Шипы» на автомобилях — это избавление российских правил дорожного движения от наследия СССР, что не может не радовать. Такое мнение высказал  автоинструктор Михаил Батунин в четверг, 29 ноября. 

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«Этот знак пришел к нам из советского времени. Сейчас, когда на многих автомобилях установлена система ABS, есть 4WD и так далее, знак «Шипы» не играет никакой роли», — приводит его слова «РИА Новости»

Как подчеркивает эксперт, правительству предстоит еще долгая и кропотливая работа, чтобы убрать остальные «подобные обязательства».

Похожей точки зрения придерживается автоэксперт Игорь Моржаретто. По его мнению, знак «Шипы» — явный анахронизм. Он уверен, что с таким же «смыслом» можно потребовать, чтобы водители возили кривой стартер.

Однако, автожурналист Юрий Гейко уверен, что водителям не помешает дополнительная информация, особенно в условиях гололеда. 

«Когда я вижу этот треугольник, то я еду за этой машиной осторожнее, даже если у меня есть такой же», — заключил эксперт.

29 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое отменяет обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на автомобилях с шипованной резиной. Как пояснили в правительстве, знак потерял свою актуальность, поскольку сейчас динамические характеристики движения машины в значительной мере определяются другими факторами.

В начале ноября о планах отменить знак «Шипы» рассказывали и в МВД, напоминает «Газета.ру».

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