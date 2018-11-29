Автоэксперты оценили отмену знака «Шипы» на машинах

Отмена знака «Шипы» на автомобилях — это избавление российских правил дорожного движения от наследия СССР, что не может не радовать. Такое мнение высказал автоинструктор Михаил Батунин в четверг, 29 ноября.

«Этот знак пришел к нам из советского времени. Сейчас, когда на многих автомобилях установлена система ABS, есть 4WD и так далее, знак «Шипы» не играет никакой роли», — приводит его слова «РИА Новости».

Как подчеркивает эксперт, правительству предстоит еще долгая и кропотливая работа, чтобы убрать остальные «подобные обязательства».

Похожей точки зрения придерживается автоэксперт Игорь Моржаретто. По его мнению, знак «Шипы» — явный анахронизм. Он уверен, что с таким же «смыслом» можно потребовать, чтобы водители возили кривой стартер.

Однако, автожурналист Юрий Гейко уверен, что водителям не помешает дополнительная информация, особенно в условиях гололеда.

«Когда я вижу этот треугольник, то я еду за этой машиной осторожнее, даже если у меня есть такой же», — заключил эксперт.

29 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое отменяет обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на автомобилях с шипованной резиной. Как пояснили в правительстве, знак потерял свою актуальность, поскольку сейчас динамические характеристики движения машины в значительной мере определяются другими факторами.

В начале ноября о планах отменить знак «Шипы» рассказывали и в МВД, напоминает «Газета.ру».