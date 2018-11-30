Водители смогут оформить ДТП по европротоколу через мобильное приложение

Российские водители смогут самостоятельно оформлять ДТП по европротоколу благодаря специальному мобильному приложению. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.

«Само происшествие должно быть зафиксировано при помощи соответствующего программного обеспечения, которое может передаваться в некорректируемом виде. И эта информация должна быть передана в автоматическую информационную систему страховщиков», рассказал Кузин о порядке оформления ДТП в интервью «России 1».

По данным ГИБДД, с начала года по европротоколу мелкие аварии оформили порядка 36% российских водителей, пишет ТАСС. В Госавтоинспекции отметили, что оформление ДТП без вызова полиции позволяет существенно экономить время и избежать возникновения пробок на дорогах.

В четверг правительство опубликовало постановление о порядке оформления документов на месте ДТП без участия ГИБДД.

Теперь оформить европротокол можно будет независимо от наличия у участников аварии разногласий о ее обстоятельствах (страховое возмещение производится в пределах 100 тыс. рублей).

20 ноября «Известия» сообщали, что для ускорения оформления европротокола, повреждения машины планируется сканировать. Такую возможность предусмотрят в мобильном приложении на базе системы по оформлению электронного ПТС. Ее разработкой занимается структура «Ростеха» — АО «Электронный паспорт».