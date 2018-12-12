Турпоток в Москву составит 23,5 млн человек по итогам 2018 года

Туристическая отрасль стабильно развивается в Москве в последние годы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на открытии нового отеля рядом со стадионом «Олимпийский».

Мэр отметил, что в течение последних лет в городе построили больше 50 гостиничных комплексов разных уровней, а еще 30 строящихся введут в эксплуатацию к ближайшие два-три года.

Собянин подчеркнул, что благодаря обустройству в Москве за восемь лет почти вдвое возросло число туристов, а также рекордно увеличились объемы доходов от турбизнеса столицы.

«На эти деньги можно построить полноценную ветку метро или, например, целый год финансировать строительство новых домов по программе реновации пятиэтажек. Это взаимовыгодный бизнес и для города, и для тех, кто занимается туризмом, гостиничным бизнесом», — цитирует Собянина НСН.

Столичный градоначальник отметил, что если раньше в новогодние праздники в гостиницах Москвы заполняемость составляла чуть более 30%, то сегодня этот показатель превышает 90%.

В пресс-службе столичной мэрии отметили, что по итогам 2018 года российскую столицу посетят 23,5 млн туристов, что на 9% превышает показатель 2017 года. Наибольший вклад в рост турпотока в этом году внесли путешественники из стран дальнего зарубежья, число которых выросло на 40%. По сравнению с 2010 годом туристический поток в Москву увеличился на 84%.

11 декабря сообщалось, что Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы на фестиваль «Путешествие в Рождество», который пройдет с 14 декабря по 13 января.