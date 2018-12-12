Прямой эфир

Турпоток в Москву составит 23,5 млн человек по итогам 2018 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Туристическая отрасль стабильно развивается в Москве в последние годы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на открытии нового отеля рядом со стадионом «Олимпийский».

Мэр отметил, что в течение последних лет в городе построили больше 50 гостиничных комплексов разных уровней, а еще 30 строящихся введут в эксплуатацию к ближайшие два-три года.

Собянин подчеркнул, что благодаря обустройству в Москве за восемь лет почти вдвое возросло число туристов, а также рекордно увеличились объемы доходов от турбизнеса столицы.

«На эти деньги можно построить полноценную ветку метро или, например, целый год финансировать строительство новых домов по программе реновации пятиэтажек. Это взаимовыгодный бизнес и для города, и для тех, кто занимается туризмом, гостиничным бизнесом», — цитирует Собянина НСН.

Столичный градоначальник отметил, что если раньше в новогодние праздники в гостиницах Москвы заполняемость составляла чуть более 30%, то сегодня этот показатель превышает 90%.

В пресс-службе столичной мэрии отметили, что по итогам 2018 года российскую столицу посетят 23,5 млн туристов, что на 9% превышает показатель 2017 года. Наибольший вклад в рост турпотока в этом году внесли путешественники из стран дальнего зарубежья, число которых выросло на 40%. По сравнению с 2010 годом туристический поток в Москву увеличился на 84%.

11 декабря сообщалось, что Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы на фестиваль «Путешествие в Рождество», который пройдет с 14 декабря по 13 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин рассказал о работе метро и МЦК в новогоднюю ночь
Собянин пообещал благоустроить малые переулки в центре Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017