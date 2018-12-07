Собянин пообещал благоустроить малые переулки в центре Москвы

Работы по благоустройству должны коснуться не только туристических улиц Москвы, но и маленьких переулков в историческом центре города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы завершили благоустройство основных улиц центра. И теперь самое время обратить внимание на небольшие улочки и переулки», — написал мэр в своем личном блоге в пятницу, 7 декабря.

Собянин отметил, что увидеть, какими уютными стали переулки центра Москвы, жители могут на примере кварталов, связывающих Мясницкую, Маросейку и Солянку.

Мэр напомнил, что в прошлом году в Большом Спасоглинищевском переулке был открыт парк.

«У него была трудная судьба. Когда-то здесь была поликлиника. Потом ее снесли, устроили парковку автотранспорта, вырубили деревья. Были планы построить гостиницу, еще что-то», — рассказал он.

По словам Собянина, эта территория выглядела «заброшенно и уныло». «Но местные жители мечтали увидеть здесь парк. И мы выполнили эту просьбу», — отметил он.

Собянин добавил, что в 2018 году было продолжено благоустройство кварталов между Мясницкой и Солянкой, работы охватили Большой и Малый Златоустинские, Лучников, Армянский, Кривоколенный, Петроверигский, Старосадский и Малый Спасоглинищевский переулки.

В конце ноября Собянин заявил, что Москва из города для заводов превратилась в город для людей. Мэр подчеркнул, что столица меняется очень быстро, а на изменения требуются годы и месяцы вместо столетий, как это было раньше.