Прямой эфир

Собянин пообещал благоустроить малые переулки в центре Москвы

0
Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru/Евгений Самарин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Работы по благоустройству должны коснуться не только туристических улиц Москвы, но и маленьких переулков в историческом центре города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Дорога без кольца: почему москвичи любят ездить по кругу
Откуда начался МКАД и где он закончится

«Мы завершили благоустройство основных улиц центра. И теперь самое время обратить внимание на небольшие улочки и переулки», — написал мэр в своем личном блоге в пятницу, 7 декабря.

Собянин отметил, что увидеть, какими уютными стали переулки центра Москвы, жители могут на примере кварталов, связывающих Мясницкую, Маросейку и Солянку.

Мэр напомнил, что в прошлом году в Большом Спасоглинищевском переулке был открыт парк.

«У него была трудная судьба. Когда-то здесь была поликлиника. Потом ее снесли, устроили парковку автотранспорта, вырубили деревья. Были планы построить гостиницу, еще что-то», — рассказал он.

По словам Собянина, эта территория выглядела «заброшенно и уныло». «Но местные жители мечтали увидеть здесь парк. И мы выполнили эту просьбу», — отметил он.

Собянин добавил, что в 2018 году было продолжено благоустройство кварталов между Мясницкой и Солянкой, работы охватили Большой и Малый Златоустинские, Лучников, Армянский, Кривоколенный, Петроверигский, Старосадский и Малый Спасоглинищевский переулки.

В конце ноября Собянин заявил, что Москва из города для заводов превратилась в город для людей. Мэр подчеркнул, что столица меняется очень быстро, а на изменения требуются годы и месяцы вместо столетий, как это было раньше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин открыл «небольшую, но важную» эстакаду на севере Москвы
Собянин намерен создать в Москве условия для комфортной жизни матерей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017