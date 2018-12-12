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Минэкономразвития рассказало об инфляции в России в конце 2018 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Инфляция в России по итогам года составит приблизительно 3,9–4%. Об этом говорится в обзоре «Картина экономики» Министерства экономического развития, опубликованном в среду, 12 декабря.

По данным ведомства, ожидается, что в декабре 2018 года инфляция может ускориться с ноябрьского показателя в 0,5% до 0,6%.

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По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), инфляция в ноябре увеличилась с 0,35% до 0,5%. В годовом выражении рост потребительских цен составил 3,8% в ноябре против 3,5% в октябре.

Ранее в этот же день аналитики Сбербанка заявили, что средний курс доллара в 2019 и 2020 годах будет равен 65–70 рублям. Также эксперты дали прогноз по росту российской экономики. Они считают, что в ближайшие два года он составит 1,4–2%. При этом годовая инфляция в 2019 и 2020 году достигнет 4–5%.

8 декабря глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что по итогам 2018 года инфляция в России не уложится в прогнозируемые ведомством 3,4%. К концу года показатель составит 3,9–4%. Большую роль в ускорении роста цен сыграло подорожание плодоовощной продукции.

21 ноября глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, что рост ВВП в России по итогам текущего года составит 1,6%, а уровень инфляции будет в районе 4%.

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