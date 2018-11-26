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Глава Минэкономразвития не исключил повышение уровня инфляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Уровень инфляции к концу текущего года, по прогнозу министерства экономического развития, может превысить 4%. Такое заявление сделал в понедельник, 26 ноября, глава ведомства Максим Орешкин.

Отвечая на вопросы журналистов во время первого российско-индийского стратегического экономического диалога, министр сообщил, что ожидаемый уровень инфляции по итогам 2018 года будет «в районе 4%».

Тем не менее реальный показатель может оказаться выше прогнозируемого. «Риски такие есть, отрицать это глупо», — цитирует Орешкина ТАСС.

21 ноября глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам также заявил, что уровень инфляции в конце этого года составит около 4%. При этом Рост ВВП в России будет в районе 1,6%.

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