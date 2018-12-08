Орешкин спрогнозировал инфляцию на конец года

По итогам 2018 года инфляция в России не уложится в прогнозируемые Минэкономразвития 3,4%. Об этом журналистам заявил глава ведомства Максим Орешкин.

К концу года показатель составит 3,9–4%, цитирует министра «РИА Новости». Большую роль в ускорении роста цен сыграло подорожание плодоовощной продукции, отметил Орешкин.

«Если смотреть базовую инфляцию, очищенную от сезонности, она находится ниже уровня в 4%, то есть здесь никаких рисков для ценовой динамики мы не видим», — подчеркнул он.

6 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев, подводя экономические итоги года, заявил, что он был позитивным для экономики и темпы экономического роста составили 1,7%, а инфляция составит 3,5%, что вполне укладывается в таргет.