Прямой эфир

Орешкин спрогнозировал инфляцию на конец года

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По итогам 2018 года инфляция в России не уложится в прогнозируемые Минэкономразвития 3,4%. Об этом журналистам заявил глава ведомства Максим Орешкин.

Инфляцию покрошили в салат: оливье в 2018 году подорожал на 4%
А цена «Селедки под шубой» осталась на уровне прошлого года

К концу года показатель составит 3,9–4%, цитирует министра «РИА Новости». Большую роль в ускорении роста цен сыграло подорожание плодоовощной продукции, отметил Орешкин.

«Если смотреть базовую инфляцию, очищенную от сезонности, она находится ниже уровня в 4%, то есть здесь никаких рисков для ценовой динамики мы не видим», — подчеркнул он.

6 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев, подводя экономические итоги года, заявил, что он был позитивным для экономики и темпы экономического роста составили 1,7%, а инфляция составит 3,5%, что вполне укладывается в таргет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Минэкономразвития не исключил повышение уровня инфляции
В 2019 году социально значимые продукты подорожают на 4–11%

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017