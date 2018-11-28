Инфляцию покрошили в салат: оливье в 2018 году подорожал на 4%

В 2018 году на оливье и селедку под шубой россиянам придется потратить 325,3 рубля и 153,1 рубля соответственно, рассчитали «Известия». Стоимость главного новогоднего салата за год выросла на 4%. А вот селедка по шубой, которую россияне тоже привыкли видеть на праздничном столе, за 12 месяцев практически не подорожала. «Известия» использовали классические рецепты, которые берет за основу своих расчетов Росстат, а также данные о потребительских ценах за октябрь. К Новому году стоимость салатов может вырасти за счет сезонного подорожания овощей.

Продукты, необходимые для приготовления салата оливье к новогоднему столу, подорожали на 4%. «Известия» провели собственные расчеты на основе статистических данных о ценах за октябрь 2018 года.

Для определения индекса оливье Росстат обычно использует следующий рецепт французского салата: консервированные огурцы (500 г), горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).

В 2018 году оливье на семью из четырех человек обойдется в 325,3 рубля. В 2017-м его стоимость составляла 311,83 рубля, сообщал Росстат в октябре прошлого года. За 12 месяцев все ингредиенты салата, кроме картофеля, выросли в цене. Больше всего подорожала морковь (почти на 14%) и яйца куриные (на 12,5%). Колбаса вареная и лук репчатый выросли в цене не так существенно — на 4% и почти на 5% соответственно, зеленый горошек и огурцы консервированные — на 3%, а майонез — на 2%.

Стоимость другого классического блюда к празднику — селедки под шубой — практически не изменилась. В ценах на октябрь 2018-го салат обойдется в 153,1 рубля. А в прошлом году россияне тратили на него 152,54 рубля, подсчитывал Росстат. Для новогоднего стола предлагался следующий рецепт: соленая сельдь (350 г), картофель (400 г), столовая свекла (350 г), морковь (200 г), куриные яйца (2 шт), репчатый лук (100 г), майонез (300 г).

В этом сезоне подешевел лишь один ингредиент для селедки под шубой, но самый главный: сама сельдь снизилась в цене на 6%. Больше всего подорожала столовая свекла — на 25%, цены на морковь и куриные яйца выросли на 14% и 12,5% соответственно, а на репчатый лук и майонез — на 5% и 2% соответственно.

По данным Росстата, инфляция в РФ в октябре 2018 года ускорилась до 0,4%, в годовом выражении — до 3,5% (с 3,4% в сентябре). При этом за январь-октябрь индекс потребительских цен вырос на 2,9%. Таким образом, стоимость оливье росла быстрее инфляции.

В декабре ингредиенты для основных новогодних салатов могут несколько подорожать. В первую очередь потому, что цены на овощи вырастут на 20%, отметил аналитик Плодоовощного союза Кирилл Лашин. На прилавках будет в основном импортная или отечественная тепличная, но в любом случае более дорогая продукция. Это может повлиять на стоимость селедки под шубой, в цене которой на овощи приходится одна шестая часть. Вклад овощей в стоимость оливье незначителен.

О том, что цены на овощи перед Новым годом изменятся, рассказал «Известиям» и председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Кроме того, по его словам, Росстат дает средние цены по стране. Поэтому продукты на прилавках могут стоить несколько дороже, чем фиксирует статистика.

Как писали «Известия», оливье прошел в нашей стране интересный путь — от блюда для гурманов до массового праздничного салата в СССР, а теперь и до одного из индикаторов потребительской активности и инфляции. Традиционный французский рецепт салата мало похож на российское блюдо. Он включает в себя перепелов, раковые шейки и каперсы, которые россияне употребляют крайне редко. Также французский вариант может включать в себя черную икру. Оригинальный рецепт появился в 60-х годах XIX века и был придуман французским шеф-поваром Люсьеном Оливье для ресторана парижской кухни «Эрмитаж».