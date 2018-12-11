Инфляция в Венесуэле в годовом исчислении достигла 1,3 млн процентов

Рост цен в Венесуэле с января по ноябрь этого года составил 702 тыс. процентов, а в годовом выражении — 1,29 млн процентов. Об этом рассказал в понедельник, 10 декабря, глава комитета по финансам Национальной ассамблеи (парламент страны) Рафаэль Гусман.

«Гиперинфляция сохраняется», — цитирует его ТАСС.

Гумсан добавил, что ответственность за это лежит на правительстве страны.

Уже несколько лет в Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис, сопровождающийся обесцениванием местной валюты, нехваткой лекарств и продовольствия и оттоком населения.

6 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о том, что во время своего визита в Россию заключил несколько многомиллиардных контрактов.

22 августа сообщалось, что инфляция в Венесуэле может достичь 44 млн процентов к концу 2018 года. Такого мнения придерживается венесуэльский экономист Торо Харди.