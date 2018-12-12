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Сбербанк дал прогноз по курсу рубля на ближайшие два года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Средний курс доллара в 2019 и 2020 году будет равен 65–70 рублям, заявили аналитики Сбербанка. До этого они прогнозировали курс доллара на уровне 66,5 рубля в 2019 году и 67 рублей в 2020-м.

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Также эксперты дали прогноз по росту российской экономики, уточняет «РИА Новости». Они считают, что в ближайшие два года он составит 1,4–2%. При этом годовая инфляция в 2019 и 2020 году достигнет 4–5%, прогнозирует Сбербанк.

При этом Минэкономразвития ранее прогнозировало инфляцию в размере 4,6% в 2019 и 3,4% в 2020 годах. А средний курс доллара, по данным ведомства, в 2019 году составит 63,9 рубля, в 2020-м — 63,8 рубля.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 21 ноября рассказала, что при самом пессимистичном сценарии, если в России произойдет значительный отток капитала в 2019 году вследствие возможного усиления санкций и оттока капитала с развивающихся рынков, а также при падении цен на нефть до $35 за баррель вероятна рецессия экономики.

Однако уже в 2020 году экономика перейдет к росту, предсказала Набиуллина. Глава Банка России добавила, что регулятор готов к любому сценарию, от самого позитивного до пессимистичного.

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