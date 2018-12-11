Трамп заявил о строительстве стены на границе с Мексикой силами военных

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военнослужащие достроят стену на южной границе страны с Мексикой в случае отказа демократов поддержать выделение средств на реализацию проекта.

«Люди не понимают, сколько работ по строительству стены, включая очень эффективную реконструкцию, уже было проделано. Если демократы не отдадут свои голоса, чтобы обезопасить нашу страну, военные достроят оставшиеся участки стены. Они знают, насколько это важно!» — написал американский лидер на своей странице в Twitter во вторник, 11 декабря.

Трамп сообщил, что уже проделана работа по строительству новых секций, а также по реконструкции старых участков ограждений.

Он отметил, что демократические силы США проголосовали за строительство стены в 2006 году, добавив, что строительство ограждений будет завершено для снижения уровня насилия и преступлений в стране.

Дональд Трамп принял решение о строительстве стены на границе с Мексикой для борьбы с наплывом нелегальных мигрантов в Штаты.

На строительство американский лидер запросил $25 млрд. Однако конгресс выделил только $1,6 млрд. Трамп настаивает на том, чтобы Мексика также взяла на себя часть расходов, но Мехико категорически против.

5 декабря Дональд Трамп заявил, что строительство стены на границе с Мексикой позволит сэкономить миллиарды долларов, а также сократить поток поступающих в США наркотиков.

Караван мигрантов из стран Центральной Америки движется к границе Соединенных Штатов с октября. 22 ноября сообщалось, что президент США Дональд Трамп разрешил военнослужащим на границе с Мексикой открывать огонь на поражение по нелегалам при необходимости.

25 ноября около 500 беженцев попытались прорваться через границу в районе мексиканской Тихуаны. Американские военные применили против них слезоточивый газ и резиновые пули.