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Правящая коалиция в Бельгии распалась из-за разногласий по мигрантам

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Фото: Global Look Press/Dirk Waem
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Правящая коалиция в Бельгии распалась в связи с выходом из состава партии «Новый фламандский альянс» из-за разногласий по миграционному пакту ООН. Об этом сообщил глава МИДа страны Дидье Рейндерс.

Как пишет ТАСС, глава МВД Ян Ямбон, министр обороны Зандер Лунс и министр финансов Йохан Ван Овертвельд, а также госсекретари по миграции и социальной политике покидают бельгийское правительство.

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На данный момент премьер-министр страны Шарль Мишель находится на аудиенции у короля Филиппа, где он объявит о переформировании правительства без «Нового фламандского альянса».

На своей странице в Twitter он также прокомментировал произошедшее, заявив, что принимает на себя всю ответственность премьер-министра и будет работать над гарантиями политической стабильности.

Раскол в правительственной коалиции Бельгии произошел в начале недели. Премьер-министр Шарль Мишель и его либеральная валлонская партия «Реформаторское движение» объявили, что Бельгия поддержит Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции.

Его партнеры по коалиции — «Новый фламандский альянс» — категорически отказались поддержать подписание данного документа и пригрозили выйти из коалиции, если премьер проигнорирует их позицию.

В октябре этого года некоторые страны выступили с критикой соглашения ООН и отказались поддерживать его, поскольку оно может спровоцировать новую волну миграции. Против договора выступили США, Венгрия, Австрия, Чехия, Болгария и Хорватия.

15 июля стало известно, что в ООН согласовали текст первого в истории глобального договора о миграции. Официально документ могут принять во время декабрьской конференции в Марокко. Пакт ориентирован как на учет интересов государств, так и на соблюдение прав человека.

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