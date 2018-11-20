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Польша отказалась подписывать пакт ООН о миграции

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Фото: TASS/Zuma/Mateusz Wlodarczyk
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Польша отказалась подписывать Всемирный пакт ООН о миграции. Об этом 20 ноября заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.

«Мы уверены, что это нехорошее решение. Это не тот метод, который сможет уменьшить миграционный кризис. Наоборот, это только усилит кризис», — приводит слова Блащака радиокомпания «Польское радио».

Как сообщает ТАСС, в начале ноября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель также заявил, что Польша вряд ли присоединится к соглашению по миграции.

Ранее в этот же день премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна также не станет подписывать договор ООН. По его словам, Израиль привержен защите своих границ от нелегальных мигрантов.

В октябре текущего года ряд государств выступил с критикой Всемирного пакта ООН о миграции и отказался поддерживать его: против договора выступили США, Венгрия, Австрия, Чехия, Болгария и Хорватия.

15 июля ООН согласовали текст первого в истории глобального договора о миграции. Официально документ могут принять во время декабрьской конференции в Марокко. Пакт ориентирован как на учет интересов государств, так и на соблюдение прав человека.

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