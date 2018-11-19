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Песков назвал неудачным заявление премьера Польши о «Северном потоке – 2»

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Фото: TASS/DPA/Stefan Sauer
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Россия после строительства «Северного потока – 2» якобы начнет наступление на Украину.

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Представитель Кремля отметил, что такие комментарии — это неприкрытое проявление нечестной конкуренции. Также он назвал данное заявление неудачным.

«Северный поток – 2» — это коммерчески выгодный и экономически обоснованный проект, причем он экономически привлекателен не только для поставщика, то есть России, но и для получателей газа в Европе, прежде всего для Германии», — сказал Песков журналистам в понедельник, 19 ноября. 

Он отметил, что альтернативой российскому трубному газу является сжиженный газ, в том числе американский. Однако такая продукция ощутимо дороже, добавил представитель Кремля. По его словам, больше всего нападок и угроз по данному проекту Россия слышит именно от США. 

«Эти не что иное, как проявление нечестной конкуренции и попытка заставить европейцев покупать невыгодное им более дорогое американское топливо», — сказал он, передает «Федеральное агентство новостей».

Песков подчеркнул, что в данном случае даже нет попыток закамуфлировать такие проявления нечестной конкуренции.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в ЕС.

Большинство стран Европы проект поддерживают. Против выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, а также США, которые намерены вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.

17 октября польская нефтегазовая компания PGNiG подписала 20-летний контракт на поставку американского топлива. При этом Польша не планирует полностью отказываться от закупок российского газа, однако правительство страны намерено добиваться от «Газпрома» снижения цен на сырье.

Варшава требует от Москвы лучших условий для закупок газа и одновременно пытается сорвать проект «Северный поток – 2», требуя от США ввести санкции против российского газового проекта. В свою очередь сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша добьется того, что Россия совсем перестанет продавать ей газ.

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