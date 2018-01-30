Пушков: Россия не должна идти навстречу Польше в газовом вопросе

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды, который заявил о желании покупать российский газ на равных с Германией условиях.

«Польша доиграется до того, что Россия совсем перестанет продавать ей газ. Пусть везут его хоть из Африки. Нет смысла идти навстречу Варшаве», — написал политик в Twitter.

Польша доиграется до того, что Россия совсем перестанет продавать ей газ. Пусть везут его хоть из Африки. Нет смысла идти навстречу Варшаве. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 29, 2018

Ранее Пушков отметил, что Варшава требует от Москвы лучших условий для закупок газа и одновременно пытается сорвать проект «Северный поток – 2». По мнению сенатора, это свидетельствует, что власти Польши «не в ладах с логикой».

Как писал портал iz.ru, Анджей Дуда, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, отметил, что Варшава платит больше за российский газ, чем Берлин. Он добавил, что Польша хотела бы равных с Германией условий.