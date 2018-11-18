Прямой эфир

В Польше заявили об угрозе войны после запуска «Северного потока – 2»

0
Фото: РИА Новости/Aксель Шмидт
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что как только Россия достроит «Северный поток – 2», она якобы сможет напасть на Украину. Об этом сообщает агентство РАР в воскресенье, 18 декабря.

Премьер заявил об этом во время выступления на конференции в Гамбурге, посвященной будущему трансатлантических отношений.

«Если после завершения инвестиций вы обнаружите, что украинская система транспортировки газа уже не нужна, то что остановит Путина перед походом на Киев?» — обратился он к участникам конференции.

Моравецкий также процитировал слова Владимира Ленина о том, что «капиталисты настолько жадные, что продадут нам веревку, на которой их повесим».

Газопровод «Северный поток – 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в ЕС.

Большинство стран Европы проект поддерживают. Против выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, а также США, которые намерены вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.

17 октября польская нефтегазовая компания PGNiG подписала 20-летний контракт на поставку американского топлива.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле заявили о заинтересованности ряда стран в «Турецком потоке»
«Северный поток» возобновил работу после сбоя

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017