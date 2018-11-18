В Польше заявили об угрозе войны после запуска «Северного потока – 2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что как только Россия достроит «Северный поток – 2», она якобы сможет напасть на Украину. Об этом сообщает агентство РАР в воскресенье, 18 декабря.

Премьер заявил об этом во время выступления на конференции в Гамбурге, посвященной будущему трансатлантических отношений.

«Если после завершения инвестиций вы обнаружите, что украинская система транспортировки газа уже не нужна, то что остановит Путина перед походом на Киев?» — обратился он к участникам конференции.

Моравецкий также процитировал слова Владимира Ленина о том, что «капиталисты настолько жадные, что продадут нам веревку, на которой их повесим».

Газопровод «Северный поток – 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в ЕС.

Большинство стран Европы проект поддерживают. Против выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, а также США, которые намерены вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.

17 октября польская нефтегазовая компания PGNiG подписала 20-летний контракт на поставку американского топлива.