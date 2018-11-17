Прямой эфир

«Северный поток» возобновил работу после сбоя

0
Фото: gascade.de
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток» восстановлены в полном объеме после сбоя в работе электросети. Об этом сообщил представитель компании-оператора Gascade, пишет «РИА Новости»

Как пишет «Федеральное агентство новостей», перебой произошел в немецком Грайфсвальде в ночь на субботу, 17 ноября. Как заявили в Gascade, компания приняла все необходимые меры по возобновлению транспортировки топлива.

В начале ноября стало известно, что «Газпром» и OMV AG заключили соглашение об увеличении объема поставок газа в Австрию на 1 млрд куб. м в год.

Трубопровод «Северный поток» поставляет российский газ в Германию по дну Балтийского моря. Его мощность составляет 55 млрд куб. м топлива в год. В настоящее время «Газпром» реализует проект «Северный поток – 2», укладка труб в рамках которого должна завершиться в 2019 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США пообещали помощь Украине в борьбе с «Северным потоком – 2»
Меркель сравнила позиции Берлина и Киева по «Северному потоку – 2»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017