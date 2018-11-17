«Северный поток» возобновил работу после сбоя

Поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток» восстановлены в полном объеме после сбоя в работе электросети. Об этом сообщил представитель компании-оператора Gascade, пишет «РИА Новости»

Как пишет «Федеральное агентство новостей», перебой произошел в немецком Грайфсвальде в ночь на субботу, 17 ноября. Как заявили в Gascade, компания приняла все необходимые меры по возобновлению транспортировки топлива.

В начале ноября стало известно, что «Газпром» и OMV AG заключили соглашение об увеличении объема поставок газа в Австрию на 1 млрд куб. м в год.

Трубопровод «Северный поток» поставляет российский газ в Германию по дну Балтийского моря. Его мощность составляет 55 млрд куб. м топлива в год. В настоящее время «Газпром» реализует проект «Северный поток – 2», укладка труб в рамках которого должна завершиться в 2019 году.