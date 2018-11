Израиль отказался подписывать пакт ООН о миграции

Израиль отказался присоединяться к Всемирному пакту ООН о миграции. Об этом заявил премьер-министр и министр обороны страны Биньямин Нетаньяху во вторник, 20 ноября. Запись выступления опубликована на его официальной странице в Twitter.

«Я отдал распоряжение министерству иностранных дел объявить, что Израиль не будет присоединяться или подписывать соглашение по миграции. Мы привержены защите наших границ от нелегальных мигрантов», — заявил премьер.

PM Netanyahu: "Israel will not accede to, and will not sign, the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. We are committed to guarding our borders against illegal migrants. This is what we have done and this is what we will continue to do." pic.twitter.com/NKg8svRAuI