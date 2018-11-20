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Израиль отказался подписывать пакт ООН о миграции

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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
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Израиль отказался присоединяться к Всемирному пакту ООН о миграции. Об этом заявил премьер-министр и министр обороны страны Биньямин Нетаньяху во вторник, 20 ноября. Запись выступления опубликована на его официальной странице в Twitter.

«Я отдал распоряжение министерству иностранных дел объявить, что Израиль не будет присоединяться или подписывать соглашение по миграции. Мы привержены защите наших границ от нелегальных мигрантов», — заявил премьер.

В октябре этого года некоторые страны выступили с критикой соглашения ООН и отказались поддерживать его, поскольку оно может спровоцировать новую волну миграции. Против договора выступили США, Венгрия, Австрия, Чехия, Болгария и Хорватия.

15 июля стало известно, что в ООН согласовали текст первого в истории глобального договора о миграции. Официально документ могут принять во время декабрьской конференции в Марокко. Пакт ориентирован как на учет интересов государств, так и на соблюдение прав человека.

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