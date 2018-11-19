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Работу сервиса по аренде жилья Airbnb могут ограничить в Израиле

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Фото: Global Look Press/Jens Kalaene
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Работу оператора по аренде жилья Airbnb могут ограничить в Израиле, в связи с тем, что сервис отказывается работать в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан. Меры по ограничению распорядился разработать министр туризма страны Ярив Левин, пишет пресс-служба ведомства.

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Левин назвал решение исключить из обработки предложений из Иудеи и Самарии дискриминационным, пишет ТАСС. Ограничения в работе компании могут коснуться всей территории Израиля.

Ранее с сайта были убраны около 200 предложений об аренде жилья на Западном берегу, в связи с тем, что данный регион находится в центре палестино-израильского конфликта. Руководство сервиса выразило надежду на то, что противостояние будет разрешено.

Палестина является частично признанным государством. По состоянию на 2015 год независимость страны признали 136 государств из 193 членов ООН.

В мае вспыхнули антиизраильские выступления в секторе Газа после заявлений США о переносе своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, а Палестина претендует на восточную часть города.

9 ноября в ходе столкновений с израильскими военными в приграничной зоне сектора Газа более 30 палестинцев были ранены и один человек погиб. Это привело к эскалации давнего конфликта. 11 ноября вертолеты израильских ВВС нанесли серию ударов по южной части сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был вынужден покинуть торжественные мероприятия по случаю окончания Первой мировой войны в Париже из-за начала новых столкновений с палестинцами. 13 ноября Израиль нанес удары по 50 военным объектам в секторе Газа.

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