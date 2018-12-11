Прямой эфир

Опрос показал отношение украинцев к военному положению в стране

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Больше половины жителей Украины не поддерживают решение властей о введении военного положения и считают, что лидер страны Петр Порошенко пытался отсрочить президентские выборы, намеченные на 31 марта 2019 года. Об этом 11 декабря сообщается на сайте социологической группы «Рейтинг».

С морем пополам: введение военного положения фактически раскололо Украину
Это привело к появлению в стране бесправных граждан «второго сорта»

Опрос проводили с 4 по 10 декабря, в нем приняли участие жители Украины достигшие 18-летнего возраста.

Против введенного военного положения высказались 60% опрошенных. На западе страны это решение встретили с пониманием 44% жителей, в центре — 39%, на юге — 24%, меньше всего поддержавших на востоке страны — 14%.

Кроме того, почти две трети опрошенных пришли к выводу, что Порошенко хотел ввести военное положение на Украине на 60 дней, чтобы отсрочить президентские выборы. При этом такие условия не поддержали бы еще больше людей — 76%.

70% украинцев при этом считают, что военное положение необходимо было вводить еще в 2014 году. Вместе с тем, по данным экспертов, каждый пятый украинец (20%) полагает, что Россия не угрожает их стране, а 22% считают угрозу высокой.

Военное положение в 10 украинских регионах ввели до 26 декабря текущего года. К таким мерам Порошенко прибегнул после того, как 25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море. Они не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, и в результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. Кроме того, они признали в ходе допроса, что их действия носили провокационный характер. Правоохранители при обыске на кораблях обнаружили оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море. 27 и 28 ноября Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией, организованной украинской властью перед президентскими выборами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинские националисты пообещали отрывать уши российским чебурашкам
Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017