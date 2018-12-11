Опрос показал отношение украинцев к военному положению в стране

Больше половины жителей Украины не поддерживают решение властей о введении военного положения и считают, что лидер страны Петр Порошенко пытался отсрочить президентские выборы, намеченные на 31 марта 2019 года. Об этом 11 декабря сообщается на сайте социологической группы «Рейтинг».

Опрос проводили с 4 по 10 декабря, в нем приняли участие жители Украины достигшие 18-летнего возраста.

Против введенного военного положения высказались 60% опрошенных. На западе страны это решение встретили с пониманием 44% жителей, в центре — 39%, на юге — 24%, меньше всего поддержавших на востоке страны — 14%.

Кроме того, почти две трети опрошенных пришли к выводу, что Порошенко хотел ввести военное положение на Украине на 60 дней, чтобы отсрочить президентские выборы. При этом такие условия не поддержали бы еще больше людей — 76%.

70% украинцев при этом считают, что военное положение необходимо было вводить еще в 2014 году. Вместе с тем, по данным экспертов, каждый пятый украинец (20%) полагает, что Россия не угрожает их стране, а 22% считают угрозу высокой.

Военное положение в 10 украинских регионах ввели до 26 декабря текущего года. К таким мерам Порошенко прибегнул после того, как 25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море. Они не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, и в результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. Кроме того, они признали в ходе допроса, что их действия носили провокационный характер. Правоохранители при обыске на кораблях обнаружили оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море. 27 и 28 ноября Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией, организованной украинской властью перед президентскими выборами.