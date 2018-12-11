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Украинские националисты пообещали отрывать уши российским чебурашкам

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Власти сразу нескольких регионов Украины одобрили инициативу националистов об изъятии из свободной продажи детских игрушек из России. Только за последние несколько дней в результате рейдов радикалов детские магазины не досчитались товара на сотни тысяч гривен.

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Так, в Сумской области члены «Правого сектора» (организация запрещена в России) «изъяли» на рыночной раскладке гирлянду семидесятых годов с изображением Спасской башни. А в Харьковской области к «вражескому контенту» были причислены Чебурашка и Дед Мороз.

«Эти мифические герои являются порождением чуждой нам культуры. Ни у кого не возникает сомнений: в условиях военного времени мы уничтожим всех этих сепаратистских дедов-морозов, а чебурашке уши оторвем!» — заявил один из националистов, которого цитирует «Федеральное агентство новостей»

Адвокат Андрей Евдокименко считает, что введение военного положения на Украине буквально развязало руки украинским радикалам. Он отметил, что они не только конфискуют с прилавков игрушки, но и проводят потом их «показательное уничтожение».

«На этом фоне напуганные люди уже не смогут подвергнуть критике намерение тех же националистов заменить Чебурашку каким-нибудь покемоном, а Деда Мороза — Санта Клаусом или даже Дартом Вейдером», — сказал он.

Военное положение было введено на Украине после задержания российскими пограничниками украинских моряков, устроивших провокацию у Керченского пролива. 25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

Суда не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Для их остановки российским военным пришлось применить силу. В отношении моряков возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

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