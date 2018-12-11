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Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией

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Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevsky
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На Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Телеканал NewsOne 10 декабря устроил опрос в прямом эфире. 

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Зрителям задали вопрос, для какого из двух государств будет выгодным прекращение действия договора о дружбе между Россией и Украиной.

Во время трансляции в студию позвонили 10 188 человек. Из всех ответивших только 7% думают, что разрыв договора пойдет на пользу Украине, остальные же 93% уверены, что это выгоднее России.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующее десятилетие при отсутствии возражений сторон. Он является основополагающим документом отношений двух стран и предполагает стратегическое партнерство.

Отношения между странами ухудшились после госпереворота на Украине, последовавшего за ним вооруженного конфликта в Донбассе и присоединения Крыма к России в 2014 году.

10 декабря президент Украины Петр Порошенко сообщил в своем Twitter, что подписал закон о прекращении действия договора о дружбе с РФ с 1 апреля 2019 года.

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