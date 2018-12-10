Лавров назвал русофобию частью госполитики Украины

Русофобия на Украине приобрела беспрецедентные масштабы и фактически стала частью госполитики в отношении проявлений любого инакомыслия. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда поддержки и защиты прав россиян, проживающих за рубежом.

«Цель таких действий ясна — это подавление свободы слова и фундаментального права каждого человека на свой язык и свою культуру. Фактически репрессивными методами власти пытаются выкорчевать русское самосознание у граждан Украины», — приводит слова министра ТАСС в понедельник, 10 декабря.

В качестве примера политике привел информацию из СМИ о том, что 7 декабря в Полтаве сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в квартире члена Всемирного координационного совета российских соотечественников, председателя правления объединения «Русское содружество» Сергея Провоторова.

Как уточнил Лавров, Проворотову и двум его коллегам вменяются действия, якобы совершенные с целью изменения государственной границы Украины, а также публичные призывы к ним.

«Особый цинизм заключается в том, что обыск 7 декабря был проведен в день рождения Провоторова, а сегодня, когда весь мир отмечает Международный день прав человека, Провоторова и других соотечественников вызвали на допрос в СБУ», — подчеркнул глава российского МИД.

Он выразил надежду, что эти «вопиющие факты» не останутся незамеченными международными правозащитными структурами и получат с их стороны должную оценку.

На Украине неоднократно призывали к запрету русского языка, российских телеканалов и деятелей культуры. В настоящее время в республике запрещена трансляция основных российских телеканалов.