Грязи не боятся: россиянам по-прежнему приходится ездить по проселкам

Не менее одной трети российских дорог лишены асфальтового покрытия. Такие данные приводит аналитическо-консалтинговое агентство «Регионы» в своем исследовании сельской дорожной сети России, с которым ознакомились «Известия». Исследование выявило, что в стране велика доля грунтовых дорог не только в труднодоступной местности, но и в густонаселенных районах.

То яма, то канава

Общая протяженность грунтовых дорог в России составляет 443,8 тыс. км, и это практически треть (29,44 %) от всех дорог страны. Такие данные приводит АКА «Регионы» со ссылкой на статистику Росавтодора и Росстата, проанализированную агентством за 2017 год (данные за 2018 год будут актуализированы службой статистики только в 2019 году). За последние четыре года общая протяженность грунтовых дорог в России выросла на 8%, ровно такая же динамика роста у дорог с твердым покрытием (всего 1,064 млн км).

grunt3 На улице одной из деревень Первомайского района Томской области Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Самая обширная сеть грунтовых дорог в России находится в Самарской области — 20,3 тыс. км, что составляет 54,7% от всех дорог области. На втором месте Алтайский край, где 18,5 тыс. км (33,2% от всей дорожной сети) без асфальта. Якутия (18 тыс. км, 60,3%) и Тверская область (13,5 тыс. км, 39,3%) занимают третью и четвертую строчки соответственно, а замыкает пятерку регионов с самыми протяженными грунтовыми дорогами Волгоградская область (12 тыс. км, 42,5%).

Вологодская область на шестом месте по количеству грунтовых дорог: 11,7 тыс. км грейдеров составляют 41% от всей дорожной сети региона. Далее в десятке регионов с самыми протяженными грунтовками следуют Воронежская (11 тыс. км, 38%), Кировская (10,9 тыс. км, 44,4%), Омская (10 тыс. км, 42%) области, а также Пермский край (10 тыс. км, 31,5%).

Пропавшая дорога

Лидер среди регионов с наиболее высокой долей грунтовых дорог — Чукотский автономный округ, в котором 1311 км приходится на зимники и грунтовки и это 60,7% дорожной сети округа. Меньше всего дорог без покрытия, что вполне предсказуемо, в Москве и Санкт-Петербурге — всего 0,23% и 1,52%, соответственно. Сюрпризы ждут в отдаленных регионах, где процент проселков также оказался невелик: в Мурманской области — 4,74%, на Камчатке — 5,89% и в Магаданской области — 6,81%.

grunt1 Грунтовая дорога в Подпорожском районе Ленобласти Фото: ТАСС/Интерпресс/Виктор Бартенев

В то же время эксперты АКА «Регионы» отмечают, что в некоторых регионах исключение грунтовок приводит к уменьшению общего размера дорожной сети. Так, по данным агентства, за последние пять лет в Республике Северная Осетия – Алания дорожная сеть уменьшилась на 26 км, в Приморском крае — на 31 км, в Липецкой области — на 45 км, в Тамбовской области — на 45 км, в Тюменской области (без автономных округов) — на 64 км, в Ростовской области — на 95 км, в Ярославской области — на 134 км, в Кировской области — на 157 км, в Ленинградской области — на 194 км, в Оренбургской области — на 219 км, в Забайкальском крае — на 247 км, в Алтайском крае — на 392 км. Сильнее всего за четыре года дорожная сеть сократилась в Республике Марий Эл: на 12,5%, или 1199 км. Подобная тенденция может быть вызвана желанием местных властей улучшить статистику по показателю качественных дорог.

Средняя пыльная полоса

Исследование выявило, что высокая доля грунтовых дорог характерна не только для труднодоступных и малообжитых регионов севера страны, но и для густонаселенных областей России. Помимо вышеперечисленных, речь также о таких регионах, как Тамбовская область (48,8% приходится на грунтовки), Ярославская (46,9%), Курганская (42,7%), Орловская (42,3%), Воронежская (38%), Костромская (40,8%) Курская (37,5%) Ивановская (36,8%), Владимирская (34%) области и др.

grunt2 Участник ралли-рейда «Великая степь — Дон 2017» в Волгоградской области Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Впрочем, грунтовые дороги нельзя считать рудиментом прошлого, в определенной степени эти дороги — единственные, какие можно проложить в некоторых уголках России, убежден партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Грунтовка — это не значит плохая дорога. Если ее нормально обслуживать, то она немногим уступает асфальтовой, а в эксплуатации обходится существенно дешевле. У нас раньше была программа — обеспечивать каждый населенный пункт с населением свыше 100 человек асфальтовой дорогой. Сначала программу выполняли, а потом прекратили, потому что поняли, что поддерживать в хорошем состоянии каждую такую дорогу никаких денег не хватит. Более того, в северных регионах, где вечная мерзлота, асфальт вместе с дорожной подушкой попросту взрывается из-за перепадов температуры», — рассказал Моржаретто.

Доля дорог с покрытием низшего типа велика в густонаселенных регионах и это тормозит их развитие, полагает автомобильный эксперт и правозащитник Сергей Ифанов.

grunt4 Дорога в Долине Богов, штат Юта, США Фото: Global Look Press/imagebroker/Daniel Meissner

«В принципе грунтовые дороги не так страшны, как может показаться. В США около трети дорог не имеют твердого покрытия, а в Канаде — и более половины. Но тут не надо забывать, что в первом случае большая часть таких дорог находится на территории индейских племен, а во втором случае — в малонаселенных уголках страны и так же в резервациях. А у нас сразу же за МКАД начинается одна из самых протяженных сетей грунтовок в густонаселенной области», — посетовал Ифанов.

Государство из-за человеческого фактора пока не хочет вкладываться в модернизацию малых региональных дорог, хотя для экономики регионов это могло быть стимулом развития, считает Ифанов. Решением проблемы, по его мнению, могло бы стать создание отлаженной системы полного контроля над строительством и эксплуатацией дорог.