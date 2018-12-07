Высокопоставленные сотрудники МВД задержаны за взятку в 15 млн рублей

В Москве по подозрению в получении взятки в размере 15 млн рублей задержаны начальник 12-го отдела 4-го ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России Кашматов и руководитель отделения подведомственного управления «Ц» ГУСБ Атаев.

Как сообщает РЕН ТВ, против высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел РФ возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, деньги они получили через посредника за прекращение проверки. В квартирах стражей порядка проведены обыски.

30 ноября сообщалось, что Мещанский суд Москвы арестовал заместителя начальника Федеральной таможенной службы (ФТС) по Московской области Дениса Руденко, подозреваемого в получении взятки в размере 11 млн рублей.