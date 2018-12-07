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СМИ сообщили о задержании двух заместителей районных прокуроров Самары

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Двух заместителей районных прокуроров Самары задержали по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах в пятницу, 7 декабря.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о заместителях прокуроров Железнодорожного и Промышленного районов Валерии Улитине и Олеге Анищенко. Размер взятки составил 300 тыс. рублей.

По предварительным данным, сотрудники надзорного ведомства получили взятку за снижение квалификации по уголовному делу.

28 ноября был задержан начальник ГУ МЧС по Саратовской области Игорь Качев. Против него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ («Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа»).

По версии следствия, Качев получил взятку в размере 11 млн рублей за отказ от проведения проверки в отношении компании, на которую у него имелись материалы. 

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