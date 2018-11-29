Замначальника Московской областной таможни заподозрили во взятке

Заместителя начальника Московской областной таможни задержали в Москве. Его подозревают в крупной взятке. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Накануне чиновник в одном из кафе российской столицы получил взятку в размере более 11 млн рублей. Взамен он обещал оказать содействие тому, чтобы в отношении общества с ограниченной ответственностью не проводились процессуальные действия.

В настоящий момент решается вопрос об аресте подозреваемого. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

28 ноября сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали начальника ГУ МЧС России по Саратовской области Игоря Качева в его кабинете и провели там обыск. На допрос его доставили вместе с двумя подчиненными. В ходе проверок были подтверждены факты злоупотребления должностными полномочиями по госконтрактам.