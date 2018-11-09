Следственный комитет назвал средний размер взятки в первом полугодии

Средняя сумма полученной взятки (ст. 290 УК РФ) в первом полугодии 2018 года составила 451 тыс. рублей. Средний размер особо крупной взятки — в пределах 7 млн рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Средняя сумма дачи взятки (ст. 291 УК РФ) составила 434 тыс. рублей, в особо крупном размере — в пределах 11 млн рублей, сообщает «Газета.ру». Мелкая взятка (ст. 291.2 УК РФ) в среднем составляет 2715 рублей.

За первое полугодие преступления коррупционной направленности совершили 4215 человек, рассказали в ведомстве. 1536 из них — должностные лица, в том числе сотрудники правоохранительных органов.

Всего в 2018 году СК расследовал 1440 случаев получения взяток и 1174 — дачи.

Летом 2017 года московская полиция подсчитала средний размер взятки по делам о коррупционных преступлениях в крупном и особо крупном размере. Сумма составила 614 тыс. рублей.