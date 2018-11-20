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Двух следователей СК задержали с поличным за получение взятки

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Сотрудники ФСБ и центрального аппарата Следственного комитета задержали с поличным двух следователей по подозрению во взяточничестве. Об этом 20 ноября рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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«Возбуждено уголовное дело в отношении следователей Сергея Дубинского и Андрея Тринева. Они подозреваются в получении взятки в размере не менее 5 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте СКР.

Дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). В ведомстве пояснили, что в ближайшее время задержанным предъявят обвинения, а затем следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

16 ноября сотрудники правоохранительных органов задержали начальника местного антикоррупционного управления ГУ МВД полковника Вадима Надвоцкого и его бывшего коллегу в Алтайском крае по подозрению в получении взятки в 5 млн рублей от бизнесмена.

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