Обыски прошли в доме полковника-миллиардера на Алтае

Обыски прошли в пятницу, 16 ноября, в доме главы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Алтайскому краю Вадима Надвоцкого по прозвищу Вадик Всемогущий, которого арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах края.

Правоохранительные органы провели следственные действия в загородном доме Надвоцкого, расположенном на участке размером 35 соток. Полковник успел накопить миллиард рублей. Все средства арестованного, находящиеся на счетах, будут изымать.

Следствие установило, что начальник краевого УЭБиПК получил взятку в размере 5 млн рублей от предпринимателя через бывшего коллегу. За эти деньги Надвоцкий пообещал бизнесмену прекратить проверки его компаний.

По делу также проходит бывший полицейский Евгений Гречишкин. Оба фигуранта заключены под стражу на два месяца.

Расследование уголовного дела о коррупции продолжается.

Басманный суд Москвы 14 ноября арестовал банковский счет супруги обвиняемого в коррупции заместителя председателя Совета министров Крыма Виталия Нахлупина.