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Задержан начальник Главного управления МЧС по Саратовской области

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Фото: МЧС РФ/64.mchs.gov.ru
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В Саратове задержали начальника Главного управления МЧС по Саратовской области Игоря Качева. Об этом 28 ноября сообщил «Интерфакс»со ссылкой на депутата областной думы Николая Бондаренко.

По информации портала «Общественное мнение», все телефоны пресс-службы ведомства, включая сотовые телефоны сотрудников, не отвечают.

Причины задержания чиновника на данный момент неизвестны.

Игорь Качев родился в 1964 году, в 2012 году он стал заместителем начальника ГУ МЧС по Саратовской области, а в 2013 году возглавил ведомство.

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