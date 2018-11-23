Прямой эфир

Россияне рассказали о социальной справедливости в стране

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более половины российских граждан (54%) убеждены, что уровень социальной справедливости за последний год никак не изменился. На это указывают результаты опроса ВЦИОМа, опубликованного на сайте организации в пятницу, 23 ноября.

При этом 28% респондентов считают, что российское общество стало менее социально справедливым. Обратное мнение высказали 16%.

Цвет настроения серый: социальный оптимизм россиян снизился
По данным ВЦИОМа, за год выросло число граждан, которые не удовлетворены положением дел в экономике

Что касается мер по увеличению социальной справедливости в стране, в первую очередь, по мнению россиян, государство должно бороться с коррупцией. Такой точки зрения придерживаются 14% опрошенных. Еще 11% уверены, что необходимо уделять больше внимания простым людям, а также следовать принципу «закон един для всех». Каждый десятый респондент (9%) утверждает, что нужно повысить пенсии и зарплаты. Среди прочих мер — борьба с безработицей и ужесточение законодательства (по 5%), а также усиление социальной политики и развитие экономики (по 4%).

Опрос был проведен 5 ноября 2018 года. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод исследования — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Накануне, 22 ноября, результаты опроса ВЦИОМа показали, что большинство россиян считают себя счастливыми людьми. Такого мнения придерживаются 84% опрошенных. Процент особенно высокий среди людей с хорошим материальным положением (94%). Люди с более низким достатком оценили уровень счастья в 66%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к соцопросам
Более 70% россиян узнают новости из телевизора

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017