Россияне рассказали о социальной справедливости в стране

Более половины российских граждан (54%) убеждены, что уровень социальной справедливости за последний год никак не изменился. На это указывают результаты опроса ВЦИОМа, опубликованного на сайте организации в пятницу, 23 ноября.

При этом 28% респондентов считают, что российское общество стало менее социально справедливым. Обратное мнение высказали 16%.

Что касается мер по увеличению социальной справедливости в стране, в первую очередь, по мнению россиян, государство должно бороться с коррупцией. Такой точки зрения придерживаются 14% опрошенных. Еще 11% уверены, что необходимо уделять больше внимания простым людям, а также следовать принципу «закон един для всех». Каждый десятый респондент (9%) утверждает, что нужно повысить пенсии и зарплаты. Среди прочих мер — борьба с безработицей и ужесточение законодательства (по 5%), а также усиление социальной политики и развитие экономики (по 4%).

Опрос был проведен 5 ноября 2018 года. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод исследования — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Накануне, 22 ноября, результаты опроса ВЦИОМа показали, что большинство россиян считают себя счастливыми людьми. Такого мнения придерживаются 84% опрошенных. Процент особенно высокий среди людей с хорошим материальным положением (94%). Люди с более низким достатком оценили уровень счастья в 66%.