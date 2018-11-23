Более 70% россиян узнают новости из телевизора

Более 70% россиян узнают новости из телепрограмм. На втором месте оказались новостные сайты в интернете (43%). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

Третьим по популярности способом узнать новости оказались форумы и соцсети (19%), сообщает РЕН ТВ. Еще 15% получают информацию из разговоров с друзьями и знакомыми, 14% читают газеты и журналы, 13% — слушают радио.

При этом 45% респондентов оценили профессионализм журналистов как средний. 28% считают его высоким, 12% — низким.

По итогам опроса, проведенного в октябре, самым авторитетным среди россиян журналистом стал телеведущий Владимир Соловьев (его назвали 11,1% опрошенных). В тройку вошли еще два телевизионщика — Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%). Среди интернет-аудитории самым влиятельным оказался Юрий Дудь (0,7%).