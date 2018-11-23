Прямой эфир

Более 70% россиян узнают новости из телевизора

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 70% россиян узнают новости из телепрограмм. На втором месте оказались новостные сайты в интернете (43%). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

Третьим по популярности способом узнать новости оказались форумы и соцсети (19%), сообщает РЕН ТВ. Еще 15% получают информацию из разговоров с друзьями и знакомыми, 14% читают газеты и журналы, 13% — слушают радио.

При этом 45% респондентов оценили профессионализм журналистов как средний. 28% считают его высоким, 12% — низким.

По итогам опроса, проведенного в октябре, самым авторитетным среди россиян журналистом стал телеведущий Владимир Соловьев (его назвали 11,1% опрошенных). В тройку вошли еще два телевизионщика — Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%). Среди интернет-аудитории самым влиятельным оказался Юрий Дудь (0,7%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости «Известий» теперь доступны и в поездах РЖД
В столичных СИЗО разрешили смотреть новости до 23:00

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017