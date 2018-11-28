УФСБ проводит выемку документов в мэрии Якутска

Управление ФСБ по Якутии проводит выемку документов в мэрии республиканского центра. Об этом 28 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам пресс-секретаря мэра Алексея Толстякова, оперативные действия проходят в Управлении культуры и духовного развития Окружной администрации Якутска. По какой причине производится выемка документов не уточняется.

6 сентября выемку документов проводили в администрации Иркутской области. В плановых мероприятиях участвовали представители СКР, полиции и прокуратуры.