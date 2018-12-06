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Экс-глава Удмуртии признал получение взятки в 139 млн рублей

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев, который обвиняется в получении взятки более чем в 139 млн рублей, полностью признал свою вину. Об этом 6 декабря сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

Как отметила официальный представитель ведомства, расследование в отношении бывшего чиновника завершено, а дело было направлено в прокуратуру.

По версии следователей, Соловьев с 2014 по 2016 год получал взятки от компаний, которые занимались строительством мостов у города Камбарки. СК установил, что бывший глава Удмуртии за это обеспечивал внеочередную оплату работ из бюджета, а также выделял лицензии на изучения недр и добычу песка.

23 ноября стало известно, что в МЧС активизировали работу по борьбе правонарушениями коррупционной направленности. Поводом для проведения такой работы стали жалобы сотрудников, утверждающих, что в ведомстве их склоняют к совершению коррупционных действий.

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