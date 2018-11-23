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В МЧС рассказали о борьбе с коррупцией внутри ведомства

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В федеральном министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) сообщили, что их подразделения собственной безопасности в 2018 году активизировали работу по борьбе с правонарушениями коррупционной направленности. Поводом для проведения такой работы стали многочисленные жалобы сотрудников на то, что в ведомстве их склоняют к совершению коррупционных действий.

В МЧС подчеркнули, что в своей работе внутренняя служба безопасности взаимодействуют с прокуратурой, органами следственного комитета. Благодаря таким действиям, уже удалось пресечь отдельные значимые случаи коррупции.

«В результате данных мероприятий пресечена противоправная деятельность замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Курску и Курскому району майора внутренней службы Николая Прокопова», — сообщается на сайте МЧС.

Курский спасатель, по их данным, причастен к получению незаконного денежного вознаграждения за сокрытие грубых нарушений норм пожарной безопасности в ходе внеплановой проверки крупного промышленного предприятия.

В июле этого года стало известно, что глава ГУ МЧС по Томской области Михаил Бегун был обвинен в получении взятки в размере 300 тыс. рублей. Задержали его 24 июля сотрудники регионального управления ФСБ. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК России («Получение взятки в крупном размере»).

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