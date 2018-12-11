Обмен оптом: Евросоюз боится быть купленным Россией и Китаем

Европейский союз станет контролировать иностранные инвестиции в предприятия стратегических секторов «Содружества 27-ми». О том, как это будет происходить — в материале «Известий»

«Стратегический сектор» по-европейски

Термин «стратегический сектор» в понимании депутатов Европарламента и представителей Европейской Комиссии — вещь довольно гибкая, которую при желании подогнать можно практически под все, что угодно. Таким образом, в списке особо важных сфер могут оказаться не только те отрасли, что в этот реестр попали сегодня (предприятия, производящие продукцию для военно-промышленного комплекса и компании-монополисты в энергетической отрасли, цифровизации и сфере водоснабжения), но и любые другие — по мере необходимости.

«Мера необходимости» определяться будет несложно: как только государственные компании страны «вероятного противника» или фирмы, зарегистрированные на ее территории, выступят с предложением об инвестициях в тот или иной сектор экономики государств-членов ЕС (вплоть до производства мороженого, розлива пива и выращивания томатов), он может быть сразу же признан стратегическим.

В Брюсселе уже подготовлен проект документа под условным названием «О контроле над иностранными инвестициями». Как свидетельствует испанская El País, в распоряжении которой оказался черновик важной бумаги, вопрос «будет обсуждаться на уровне ЕК и Совета Европы в ближайшее время».

Операции по приобретению групп связи, компаний по хранению данных (big data) или предприятий, разрабатывающих цифровые технологии для избирательных процессов, будет находиться под особенно тщательным надзором.

Тихая финансовая атака с востока

Причиной волнения являются главным образом две страны, Китай и Россия. В последние несколько лет, отмечают аналитики, изучающие ситуацию по заказу правительства ЕС, именно эти две державы держат в своих руках львиную долю инвестиционного рынка Европы.

Едва ли не половина стран, входящих в «Содружество 27-ми», считает своим долгом рассказывать страшилки о вмешательстве Кремля в их выборы, а Новый шелковый путь, активно рекламируемый КНР, признан многими «стратегически опасным для суверенитета ЕС». В частности, испанский премьер Педро Санчес, принимавший на днях китайского лидера Си Цзиньпина, направлявшегося в Аргентину на саммит «двадцатки», подписывать соглашение об участии в этом гигантском проекте не стал. Хотя и назвал переговоры с главой КНР «содержательными и плодотворными».

союз_евро Президент Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Испании Педро Санчес во время встречи в Мадриде Фото: REUTERS/Susana Vera

«Поведение Санчеса отражает общую позицию ЕС, полагающего, что сотрудничать с Китаем в Новом шелковом пути можно только точечно, участвуя в небольшом количестве конкретных операций. Заключение же всеобъемлющих соглашений обернется, в конце концов, фактическим поглощением Евросоюза азиатской супердержавой», — полагают эксперты, комментировавшие событие для мадридского телеканала La sexta.

Летом прошлого года китайский транспортный гигант COSCO приобрел 51% акций компании Noatum Ports, владеющей контейнерными терминалами портов Валенсии и Бильбао, а также грузовыми железнодорожными терминалами Сарагосы и Мадрида. Операция проходила в период правления Народной партии (глава правительства — Мариано Рахой) и считалась выгодной для пиренейского королевства. У нынешнего кабинета, состоящего из социалистов, мнение на этот счет совершенно противоположное.

Если же отвлечься от межпартийных дрязг и оценить сделку объективно, для испанского государства эта операция мало что изменила: контрольные пакеты названных портов как принадлежали иностранцам, так и продолжили принадлежать. Только до перехода к китайцам эти акции находились во владении у американского конгломерата JP Morgan, что, видимо, испанские власти успокаивало — союзники по НАТО, как-никак.

союз_евро Контейнеровоз китайской транспортной компании COSCO Фото: REUTERS/Edgar Su

Тревогу Париж и Берлин забили еще год назад, когда и подтолкнули власти ЕС к созданию экспертной группы, которая должна была выяснить степень реальной опасности «утопления» Европы в надвигающейся волне китайского капитала. К настоящему времени аналитики установили, что «угроза» китайских (и российских) инвестиций в реальности существует для 12 стран ЕС, занимающих первые строчки в экономическом рейтинге Сообщества (Германия, Франция, Италия, Испания, Португалия, Венгрия и некоторые другие).

Россия давит культурой и прессой...

Что касается капиталов российских, то ни конкретных сумм инвестиций, ни названий определенных отраслей или предприятий пока не звучит. Не исключено, что «деньги Москвы» (если действительно поступают) в тех отраслях совсем не лишние и потому отказываться от них нет резона. Главным же образом, сегодня в Европе обеспокоены «внедрением и продвижением в странах ЕС российских СМИ» (Sputnik, RT). До признания их агентами с иностранным финансированием там пока еще не дошло, но, как известно, мультфильм «Маша и Медведь» не по-детски сильно будоражит умы западных стратегов, организующих антироссийскую истерию.

союз_евро Персонаж Маша из мультфильма "Маша и медведь" Фото: TASS/Ivan Sekretarev

Поэтому разговоры о «свободе прессы, соблюдении плюрализма мнений в СМИ и неправильном освещении событий медиа-сектором восточного соседа ЕС» были на полном серьезе включены в проект упомянутого выше регламента. А затем, по предложению французского евродепутата Франка Пруста, и дополнены указаниями, что специальная комиссия по предотвращению проникновения критического размера инвестиций из стран, представляющих угрозу экономике Евросоюза, займется также и вопросами «обороны от русских» культурной сферы в целом, включая кино, театр и балет.

... а Китай захватывает порты ЕС

Ударным китайским штурмовым отрядом Пекина в Евросоюзе считают упоминавшуюся выше компанию COSCO. В апреле 2016 она приобрела за €368,5 млн 67% акций крупнейшего греческого порта Пирей. В том же году китайская компания за €125 миллионов приобрела 35% акций контейнерного терминала ЕСР в порту Роттердама (Нидерланды), а в начале 2018 — 10%-ный пакет контейнерного терминала порта Зебрюгге (Бельгия), доведя свою долю в нем до 85%. По оценкам специалистов, «COSCO уже претендует на звание крупнейшего терминального оператора в мире, а ее пай в суммарном капитале европейских портов составляет 10%. В общем, Евросоюзу есть от чего испытать испуг.

В настоящее время ЕС сильно переживает, видя «ухаживания» ведущего китайского энергетического предприятия — China Three Gorges Corporation (CTG) за португальской «невестой» — Energias de Portugal S.A. (EDP). CTG уже владеет 23% акций EDP, а теперь собирается выкупить и оставшиеся (цена вопроса — 9,07 миллиарда евро).

Германия проявляет обеспокоенность возможным приобретением китайским инвестфондом Fujian Grand Chip немецкого производителя и поставщика полупроводниковых устройств, фирму Aixtron за €670 млн.

Как статистика честно обманывает

Если рассматривать общую сумму средств, поступивших в ЕС от зарубежных стран за период с 2003 по 2016 гг., говорится в отчете, подготовленном консалтинговой компанией Copenhagen Economics, то получается, что главным инвестором до самого недавнего времени были Соединенные Штаты. За ними следуют Швейцария и Норвегия. Китай и Россия по итогам 13-летнего периода занимали четвертую и пятую позиции.

союз_евро Фото: Global Look Press/imago stock&people

Однако статистика лукавит, уверяют евроэксперты. По их мнению, «не следует принимать на веру, что деньги вкладывает именно та компания, которая позиционирует себя как инвестор, а следует определить, "кто стоит за ее спиной", то есть реально владеет вносимыми средствами». И при таком подходе копенгагенских специалистов неожиданно оказывается, что первое место по инвестициям в ЕС принадлежит России, на долю которой приходится 16,6% общего их объема за названный период. Норвегия и Швейцария, если принимать во внимание критерий «изучения родословной до седьмого колена», сохраняют в списке свои места, а вот Штаты выкатываются из первой тройки. Первенство РФ и напугало Брюссель, который теперь зациклился на выяснении всей подноготной структур, предлагающих что-то профинансировать в европейской экономике.

Надо добавить, что средний показатель за почти полтора десятилетия — весьма ненадежная характеристика для понимания сегодняшней картины. А ситуация такова, что активность КНР действительно сильно увеличилась в последнее время. Если в 2003 году в ЕС было зафиксировано всего двадцать инвестиционных сделок с участием Китая, а объем капиталов, вложенных в ЕС, исчислялся несколькими десятками миллионов евро, то в 2016 году было зарегистрировано 160 «вливаний» на сумму почти €12 миллиардов.

«Китай по итогам периода между 2003 и 2016 годами оказался на четвертом месте по размеру инвестиций. Но за два последующих года ситуация изменилась коренным образом. Пекин почти догнал Москву к 2016 году, но затем немного увлекся вливаниями в Казахстан, и потому несколько ослабил хватку в Европе. 2017 и 2018 нам показывают, что передышка закончилась, и Китай взялся за Евросоюз по-взрослому», — считают аналитики El País.

Запретить и «настучать»

Как выясняется, первую скрипку в разработке общеевропейского положения о контроле над сторонними инвестициями играли Франция, Германия и Италия. Три главных экономики ЕС (Великобритания — уже отрезанный ломоть, о ней речи нет вообще). Причем наиболее сильно свою озабоченность названные государства проявляют в разговорах о возможном развитии в остальных государствах Евросоюза сектора технологий, включая создание искусственного интеллекта.

Евролидеры, выделяющие из собственных бюджетов немалые деньги на разработки в сферах кибербезопасности и организации «умных городов», заинтересованы обеспечить себе первенство не только благодаря достижениям собственных ученых, но и отсутствию результатов у науки остальных стран. Чтобы, естественно, затем вторые покупали технологии у первых. И не получилось так, что более слабые экономики — по причине финансовых вливаний более сильных партнеров (как стран, так и отдельных организаций) и поддержке высокотехнологичных производств — обойдут передовиков.

Путь иностранных инвестиций в стратегические отрасли и предприятия ЕС, в соответствии с текстом готовящегося к обсуждению и принятию документу, может оказаться весьма тернист, долог и осложнен некоторыми бюрократическими препонами.

Правительство государства, собирающегося принимать взносы от зарубежных предприятий и фондов, должно сначала представить в спецкомиссию ЕС подробные данные о корпоративной структуре компании-инвестора, компании-реципиента, объеме операции и назвать страны-члены Евросоюза, чьей безопасности или общественному порядку эта сделка может угрожать.

В случае если государств, которым может быть причинен ущерб предполагаемой сделкой, наберется больше одной трети всего состава ЕС, спецкомиссия предложит искать другой путь решения проблемы инвестиций. Например, уменьшение объема вносимого капитала, приглашения к процессу инвесторов из «более благоприятных» стран и т.д.

Государства ЕС, не имеющие собственных ресурсов и квалифицированных кадров для проведения анализа, и подачи данных, о которых говорилось выше, могут попросить выполнить эту работу спецкомиссию ЕС.

Кроме того, допускается, что оценка инвестиционного климата страны-реципиента и негативных последствий для других государств может быть произведена по инициативе (жалобе) последних. Проще говоря, брюссельскими властями предусматривается функционирование своеобразного института стукачества, когда любое государство может зарубить сделку соседу, нажаловавшись на него в Брюссель.

Формально последнее слово в выборе решения «принимать или не принимать инвестиции», будет предоставлено государствам-рецепиентам. Но если решение конкретной страны не совпадет с вердиктом руководства ЕС, то Евросоюз оставляет за собой право наказать строптивца. Правда, не сразу, а только в случае появления жалоб соседей или обнаружения негативных последствий сделки для всего сообщества в целом.

Что делать?

С принятием нового регламента Брюссель получает в руки еще один мощный рычаг, с помощью которого будет не только диктовать экономические правила входящим в него государствам, но и препятствовать их персональным контактам с другими странами, объявляя не понравившиеся отношения «противоречащими интересам ЕС».

Например, несложно будет выпустить документ, в котором ЕС предложит свернуть Венгрии строительство АЭС «Пакш», возводимую Россией. Нет сомнения, что найдутся государства в составе Сообщества, которые с удовольствием расскажут, какую опасность венгерская атомная электростанция создаст для окружающих. О «Северном потоке 2», а также «Турецком потоке» тут и говорить нечего. Даже если обе нитки газопроводов будут введены в эксплуатацию раньше вступления в законную силу регламента о «посторонних инвестициях», у Брюсселя остается шанс «зарубить» обе линии — в проекте документа содержится норма, позволяющая вернуться к рассмотрению той или иной сделки спустя три года после ее заключения. Оценив результаты или собрав жалобы всех недовольных.

Исходя из того, что Германия, Франция или Италия «весят» при голосовании ровно столько же, сколько, скажем, Мальта, Дания, Болгария или Румыния (одна страна — один голос), набрать 9 недовольных (ту самую одну треть списочного состава ЕС) совсем несложно. Особенно, если речь будет идти о «российской угрозе».

Согласно докладу, наибольший интерес иностранные публичные компании, проявляют к следующим секторам: производство (22%), финансы (14%) и горнодобывающая промышленность (13%). Но они также нацелены на ключевые отрасли, такие как транспорт и логистика (11%), энергия (10%) и СМИ (8%).

Источники в Европейской комиссии утверждают, что первичное рассмотрение проекта о контроле над инвестициями стран — потенциальных конкурентов ЕС может состояться уже в ближайшие дни, а окончательное принятие документа должно случиться «как можно быстрее», ибо «враг не дремлет». По крайней мере, евродепутаты будут спешить: в мае новые выборы в европарламент, и как там карты лягут — никому не ведомо.