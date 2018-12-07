По гамбургскому расчету: в ЕС решили глобально усилить евро

Европейская комиссия презентовала план по укреплению мировой роли евро. Его реализация, как рассчитывают в Брюсселе, сделает европейскую валюту более интересным, надежным и универсальным средством расчетов прежде всего для контрактов в сфере энергетики. Что подтолкнуло ЕК к разработке этой инициативы и каковы перспективы реализации плана, представленного на фоне антииранских санкций США, — разбирались «Известия».

«Начало пути»

Исполнительный орган ЕС — Европейская комиссия (ЕК) — 5 декабря представил «дорожную карту» по укреплению роли евро на глобальной арене. «Евро должен отражать политическое, экономическое и финансовое значение еврозоны, а также поддерживать сбалансированный, основанный на правилах международный политический и экономический порядок, — приводятся в пресс-релизе Еврокомиссии слова Валдиса Домбровскиса, вице-президента ЕК по вопросам евро и социального диалога. — Нынешние предложения — это лишь начало пути, и успеха можно добиться только в том случае, если будут приложены усилия ЕС, государств-членов, участников рынка и других игроков».

Предложения ЕК и впрямь пока носят весьма общий, но при этом стратегический характер. Среди целей, которые сформулировал для себя Брюссель, особняком стоит отказ от доллара при проведении сделок в энергетической сфере. Сейчас на рынке нефти контракты на эталонные сорта котируются в долларах. Основная часть поставок в Европу газа, в том числе из России, также оплачивается в американской валюте. Такую ситуацию в складывающихся политико-экономических условиях более нельзя считать приемлемой, решили в ЕК.

Трейдер Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже Фото: Global Look Press/Wang Ying

«Евросоюз — крупнейший в мире импортер энергоресурсов, средняя сумма импорта составляет €300 млрд, сообщество работает на открытом и конкурентном внутреннем рынке, — отметил Мигель Ариас Каньете, еврокомиссар по изменению климата и энергетике. — Усиление международной роли евро в инвестициях и торговле в энергетическом секторе поможет снизить риски перебоев с поставками и укрепит независимость европейских компаний».

Среди других ключевых целей, обозначенных Еврокомиссией, — проведение консультаций по ликвидации барьеров для евро на валютном рынке, повышение ликвидности евро, расширение перечня финансовых инструментов, которыми могут воспользоваться инвесторы (в частности, предлагается подумать о выпуске облигаций частных компаний под гарантии стран еврозоны), создание европейской системы моментальных платежей, независимой от США.

Также в ЕК предлагают обратить внимание на возможность перехода на евро в ряде стратегических отраслей — торговля сельскохозяйственной продукцией, транспортный сектор (сейчас контракты даже с европейской аэрокосмической корпорацией Airbus номинированы в долларах США), рынок минерального сырья и металлов.

Обуздать гегемона

Пакет документов, которые представили в Еврокомиссии, не содержит прямого указания на то, что своими действиями Брюссель намерен ослабить роль американской валюты. Впрочем, эта задача является логическим следствием декларируемых ЕК целей — доллар и евро на данный момент являются лидерами и в глобальных валютных резервах, и в торговле.

штаб-квартира Штаб-квартира ЕС в Брюсселе Фото: REUTERS/Yves Herman

Как отмечает ЕК в документе, озаглавленном «На пути к укреплению международной роли евро» (.pdf), «современные глобальные тренды и появление новых экономических держав наряду с разработкой новых технологий поддерживает потенциальный переход к более диверсифицированной и многополярной системе, в которой используются несколько глобальных валют». «Несмотря на то что китайский юань пока не стал такой международной валютой, которая могла бы угрожать позициям доллара или евро, его использование в мире является важной составляющей в планах реформ в Китае, — отмечают авторы. — Данная тенденция поддерживается растущими возможностями китайских импортеров и экспортеров проводить и принимать платежи в собственной валюте».

«Защита от внешних шоков»

Еще более важным «звоночком», сигнализирующим о растущей актуальности темы «экономического и валютного суверенитета Европы», являются последние действия США на международной арене. В этой связи в ЕК напомнили об «экстерриториальных односторонних действиях» третьих стран, примером которых могут быть «заново введенные санкции против Ирана», которые чреваты вторичными ограничениями для контрагентов Тегерана, а также «вызовы для основанной на системе действующих правил системы управления и торговли».

За по-европейски аккуратными формулировками недвусмысленно просматривается стремление Брюсселя оградить себя от рисков, связанных с неудобными для Старого Света и подчас непредсказуемыми шагами американской администрации во главе с президентом Дональдом Трампом.

Московиси Пьер Московиси на пресс-конференции в штаб-квартире Комиссии ЕС в Брюсселе Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Уже после первых заявлений Белого дома о возможном возобновлении санкционного режима в отношении Тегерана, важного игрока на мировом рынке энергоресурсов, в Европе зазвучали призывы к поиску путей обхода американских ограничений для продолжения торговли с исламской республикой, в том числе к разработке независимой от Соединенных Штатов системы международных платежей. Как указывает Пьер Московиси, еврокомиссар по финансовым и экономическим вопросам, расширение использования евро в глобальной экономике поможет «обеспечить европейским гражданам и компаниям более надежную защиту от внешних шоков и сделать более надежной всю международную финансово-валютную систему».

Вслед за Россией

Тема отказа от избыточного использования американской валюты активно обсуждается и в России. О так называемой дедолларизации заговорили с подачи главы ВТБ Андрея Костина. План предполагает, в частности, переход на другие валюты при расчетах по экспортно-импортным сделкам, а также переход компаний в российскую юрисдикцию. Идею дедолларизации поддержали в Кремле, хотя пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и оговорился, что «это процесс, который не может быть краткосрочным, это скрупулезный труд».

Работает российская сторона и над созданием системы расчетов, которая позволяла бы заключать сделки с тем же Ираном без контроля и давления со стороны США. О создании европейского аналога SWIFT речь пошла как раз после объявления Вашингтона о выходе из иранской «ядерной сделки». Систему расчетов создают ее другие участники — Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия, при этом в реализации проекта могут поучаствовать и другие страны ЕС, говорили в Еврокомиссии.

трамп Президент США Дональд Трамп объявляет о выходе из ядерного соглашения с Ираном, Вашингтон Фото: Global Look Press/Martin H. Simon

Научный сотрудник европейского аналитического центра Bruegel Элина Рыбакова в беседе с РБК отметила, что стремление Евросоюза к усилению роли евро совпадает с российскими планами по дедолларизации — у России и ЕС налажены экономические связи и есть возможности для того, чтобы нарастить объемы торговли в евро.

Впрочем, на этом пути есть и некоторые препятствия. Первое из них состоит в том, что быстро изменить устоявшуюся систему торговли нефтью, в которой контракты оплачиваются в долларах, вряд ли удастся. Еще одна сложность — низкая ликвидность пары евро/рубль, которая отмечается на фоне высокой волатильности российской валюты, вызванной санкциями Запада против Москвы. «Это увеличит издержки ввиду того, что в торговых контрактах будут предусмотрены риски из-за возможных скачков валюты», — предупреждает экономист.

Ответ агрессору

Геополитическая составляющая в новом плане Евросоюза очевидна. Как пишет Bloomberg, Европа «стремится усилить международную роль своей валюты и получить большую независимость от США на фоне расширяющегося раскола в трансатлантических связях». Инициатива Брюсселя призвана нивелировать «чрезвычайные привилегии» американского доллара, которые «позволяют Вашингтону силой добиваться глобального согласия с его внешнеполитическими целями», указывает агентство.

На созданные Белым домом предпосылки к разработке плана по евро указывает и Forbes, отмечая, что в тот момент, когда «Дональд Трамп отворачивается от мира и проводит агрессивную торговую политику по отношению к союзникам, многие в Европе видят возможности для того, чтобы евро, сейчас — вторая по значимости резервная валюта в мире, обогнал доллар в этом отношении».

евро Фото: Global Look Press/imago stock&people

Европейские планы могут оказаться весьма болезненными для Соединенных Штатов, допускает Ричард Нефью, сотрудник Госдепартамента при президенте Бараке Обаме, а ныне — ведущий научный сотрудник в Центре глобальной энергетической политики при Колумбийском университете. «Те сигналы о поиске альтернативных платежных систем, которые мы получаем из России, Китая и Европы, нанесут весьма ощутимый удар не только по глобализации и экономической интеграции в целом, но и по санкционным инструментам Соединенных Штатов», — отметил специалист в беседе с The Guardian.

Экономист Иван Данилов полагает, что план Еврокомиссии также способен помочь снизить градус антироссийской риторики в европейских столицах. «Без России этот план не сработает, что означает, что Парижу и Берлину, возможно, придется «притушить» свои антироссийские сигналы, поскольку в этом важнейшем вопросе им понадобится участие Москвы», — допускает специалист, мнение которого приводит Sputnik. Данилов также предсказывает, что реакция Вашингтона на новую европейскую инициативу может быть жесткой: «Сокращение «долларовой зоны» — это не что иное, как реально существующая угроза американской экономике и финансовой системе».