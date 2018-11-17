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Британские СМИ назвали «Машу и Медведя» пропагандой Кремля

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Фото: Анимаккорд
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Британские СМИ назвали популярный детский мультфильм «Маша и Медведь» инструментом «мягкой пропаганды» Кремля, сообщает The Times.

Издание отмечает, что избалованная девочка и медведь, символизирующий Россию, влияют на неокрепший детский разум точно также, как влияют на взрослых «российские пропагандистские каналы» вроде RT. В статье профессор Энтони Глис из Университета Букингема, эксперт по разведке, называет главную героиню Машу «злющей и противной».

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На канал мультфильма на английском языке подписано свыше 4,2 млн участников на YouTube. На разных языках мультсериал посмотрели минимум 40 млрд раз по 13 каналам, отмечается в публикации.

«Машу и Медведя» неоднократно обвиняли в пропаганде. Ранее на подобные темы высказывались эстонские, украинские, литовские СМИ. При этом все видели в главной героине себя, «вынужденных обращаться за защитой к большому медведю».

В апреле сообщалось, что одна из серий мультфильма под названием «Маша плюс каша» набрала более 3 млрд просмотров в YouTube. Эпизод занял 6-е место в списке самых просматриваемых видео на YouTube.

В июле 2017 года на Украине предлагали запретить российский мультфильм, назвав его пропагандистским медиапродуктом. Там тоже посчитали медведя символом Москвы. При этом в стране обратили внимание, что зверя показывали большим и сильным, безнаказанно захватывающим чужое имущество, землю и дома. По их мнению, мультик навязывал детям положительный образ России, что являлось «крайне опасным для безопасности Украины».

Производством данного мультсериала занимается студия «Анимаккорд». Впервые увлекательные приключения девочки и лесного жителя увидели свет в 2009 году. В настоящее время мультсериал можно с легкостью назвать мировым феноменом: за перипетиями мультперсонажей следят во всем мире.

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