Активисты одесской общественной организации «Совет общественной безопасности» призывают запретить российский мультфильм «Маша и медведь». Они направили обращения в Верховную раду, Госкомитет телерадиовещания и в Госагентство по вопросам кино, утверждая, что мультфильм является «пропагандистским медиапродуктом». Текст документа опубликован на сайте организации.

По мнению организации, в мультсериале есть «четкий мессендж», выраженный в образе медведя, который традиционно считается символом России. Зверь в мультике якобы выступает как большой и сильный герой, безнаказанно захватывающий чужое имущество, землю и дома.

Мультфильм, по мнению украинских активистов, навязывает детям положительный образ России, а это «является крайне опасным для безопасности Украины», сообщает телеканал «360».

Создатели мультфильма из анимационной студии Animaccord заявили, в свою очередь, что призыв запретить сериал на украинской территории является антипиаром.

Мультфильм «Маша и медведь» появился на свет в 2009 году. Он пользуется мировой популярностью. Права на показ сериала приобрели компании NBC Universal, Sony Music, Netflix, Turner (UK and Latin America), KIKA (Germany), France TV, Televisa и другие.