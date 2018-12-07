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Прототип аэротакси упал во время презентации в «Сколково»

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Фото: РЕН ТВ
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В инновационном центре «Сколково» во время презентации упал прототип аэротакси. По предварительным данным, стоимость модели составляет 12 млн рублей.

Как видно на кадрах, прототип аэротакси с трудом поднялся в воздух и почти сразу же упал. К счастью, техника приземлилась в сугроб и серьезно не пострадала. Испытания модели проводит лаборатория городских полетов совместно с международным агентством воздушной мобильности McFly, передает РЕН ТВ.

25 октября сообщалось, что инженеры Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» планируют к 2020 году завершить разработку летающего такси. Сборка началась в марте 2018 года, она проходила в университетском центре прототипирования высокой сложности «Кинетика».

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