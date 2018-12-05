Первый беспилотный автомобиль замечен на столичных дорогах

Первый беспилотный автомобиль выехал на столичные дороги под управлением водителя, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова представителя пресс-службы национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

«Высокоавтоматизированное транспортное средство компании «Яндекс» действительно проехало по дорогам столицы в пилотном режиме, то есть под управлением водителя», — сказал собеседник агентства.

Ранее пользователи социальных сетей делились информацией о том, что в городе был замечен автомобиль со специальным опознавательным знаком в виде буквы А, означающим «Автономное вождение».

Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана стартовал 1 декабря 2018 года и продлится до 1 марта 2022 года.

Для водителей и пешеходов в городах, где будут проходить испытания беспилотных автомобилей разработаны правила поведения. Всем участникам движения рекомендуется строго соблюдать ПДД и не отвлекать инженера-пилота, который находится в кабине прототипа.