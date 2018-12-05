Прямой эфир

Первый беспилотный автомобиль замечен на столичных дорогах

0
Фото: агентство городских новостей "Москва"/Ведяшкин Сергей
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый беспилотный автомобиль выехал на столичные дороги под управлением водителя, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова представителя пресс-службы национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

Тронуться можно: на российские улицы выпустят автомобили без водителей
Поможет ли проект Минпромторга российскому рынку автономных авто?

«Высокоавтоматизированное транспортное средство компании «Яндекс» действительно проехало по дорогам столицы в пилотном режиме, то есть под управлением водителя», — сказал собеседник агентства.

Ранее пользователи социальных сетей делились информацией о том, что в городе был замечен автомобиль со специальным опознавательным знаком в виде буквы А, означающим «Автономное вождение».

Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана стартовал 1 декабря 2018 года и продлится до 1 марта 2022 года.

Для водителей и пешеходов в городах, где будут проходить испытания беспилотных автомобилей разработаны правила поведения. Всем участникам движения рекомендуется строго соблюдать ПДД и не отвлекать инженера-пилота, который находится в кабине прототипа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Яндекс» покажет беспилотные автомобили на выставке в Лас-Вегасе
В Росстандарте оценили перспективы беспилотных авто в России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017