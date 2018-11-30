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Беспилотные автомобили протестируют на трассе М-11 в 2019 году

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Тестирование беспилотных автомобилей пройдет на участке трассы М-11 весной 2019 года, сообщил 30 ноября соруководитель рабочей группы «Автонет» Александр Гурко на полях форума Urban Mobility.

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Он пояснил, что изначально тесты планировались в ноябре 2018 года, но их пришлось отложить из-за задержания процедур Минтранса и «Автодора».

«Поэтому ожидаем, что конкретные работы начнутся в декабре этого года. В декабре -—проектирование, а машины поедут через 4–5 месяцев», — цитирует его ТАСС.

Как уточняет «Федеральное агентство новостей», для проведения испытаний беспилотного, подключенного электрического транспорта будет выбрана зона в 15 км. К участию в проекте уже проявили интерес компании Scania, Volvo, группа «ГАЗ», «АвтоВАЗ», «КамАЗ» и Volkswagen.

В ноябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана. 

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