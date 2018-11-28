«Яндекс» покажет беспилотные автомобили на выставке в Лас-Вегасе

Компания «Яндекс» покажет свои беспилотные автомобили на выставке в Лас-Вегасе (США) в январе 2019 года. Об этом стало известно в среду, 28 ноября.

Интернет-компания получила лицензию на использование самоуправляемых машин в штате Невада.

«С этой лицензией мы продемонстрируем наш беспилотный автомобиль на дорогах Лас-Вегаса во время выставки CES 2019», — завили представители «Яндекса». Демонстрация будет проходить с 6 по 11 января, передает агентство «РИА Новости».

Над технологией самоуправляемых авто «Яндекс» начал работать в конце 2016 года. 22 июня текущего года беспилотник «Яндекс.Такси» доехал из Москвы в Казань в автономном режиме. Машина преодолела расстояние в 790 км за 11 часов. В режиме автопилота прошли 99% пути. За время поездки автомобиль сделал несколько остановок для дозаправки. В течение всего пути за рулем находился опытный пилот-испытатель, который следил за дорогой и контролировал работу машины.

Международная выставка потребительской электроники (International Consumer Electronics Show — CES) ежегодно проходит в Лас-Вегасе. Впервые она состоялась в 1967 году. На CES приезжают производители электроники со всего мира.