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Гору Куштау будут разрабатывать в Башкирии вместо Торатау

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Сырьевой базой для производства Башкирской содовой компании станет гора Куштау в 18 км к востоку от Стерлитамака. Ее запасов хватит на 50 лет. 

Шиханы Торатау и Юрактау, обладающие статусом особо охраняемых природных территорий, разрабатываться не будут, пишет ИА «Башинформ». Ранее представители «БСК» заявляли, что химический состав сырья Куштау не подходит для производства. Гора Торатау называлась компанией оптимальным источником, однако общественность выступила против. 

Разработка Куштау не затронет близлежащие туристические объекты, в частности горнолыжную базу и пешие маршруты, сообщил источник в правительстве Башкирии. Добывать сырье будут с другой стороны. 

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