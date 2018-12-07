Добыча газа в РФ в 2018 году установит рекорд

Добыча природного газа в России в текущем году превысит 700 млрд куб. м. Об этом 7 декабря на форуме «Газ России» сообщил глава департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России Александр Гладков.

«Будет поставлен рекорд добычи газа более 700 млрд кубометров», — цитирует его ТАСС. В 2017 году в стране было добыто 691,1 млрд куб. м газа. Рост показателя в текущем году может составить 1,3%.

4 декабря помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Греция интересуется реализацией проекта «Турецкий поток» и готова принимать в нем участие с целью транзита российского газа.

«Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут по дну Черного моря. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность обеих веток составит 15,75 млрд куб. м газа в год. «Газпром» завершил укладку морского участка 19 ноября.

22 ноября стало известно, что «Газпром» утвердил маршрут поставок по газопроводу «Турецкий поток» через Болгарию, Венгрию, Сербию и Словакию, что позволит полностью отказаться от транзита через Украину.

5 декабря президент национального собрания Австрии Вольфганг Соботка сказал, что Австрия заинтересована в строительства другого российского газопровода «Северный поток – 2». Проект включает в себя прокладку двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м и строится от России до Германии по дну Балтийского моря.