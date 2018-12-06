С глазу на газ: лидеры ЕАЭС договорились об общем энергетическом рынке

Лидеры стран ЕАЭС согласовали программы формирования общих рынков нефти и газа. Это позволит увеличить ВВП государств «пятерки» на $9 млрд, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, прошедшем в Санкт-Петербурге. Российский лидер также предложил странам ЕАЭС повысить экономический суверенитет, создав общую расчетную структуру. Она сделает объединение менее зависимым от доллара и других иностранных валют. Мероприятие ЕАЭС было насыщенным как темами, так и эмоциями — благодаря белорусскому лидеру Александру Лукашенко, который публично поспорил с Владимиром Путиным о ценах на газ, а потом извинился. Как рассказал «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в декабре в России пройдут отдельные переговоры лидеров двух стран.

Экономический суверенитет

На заседании Высшего Евразийского экономического совета первым слово на правах хозяина мероприятия взял Владимир Путин. Он отметил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается «довольно успешно и весьма динамично»: объемы внутрисоюзной торговли выросли за этот год на 12% до $44 млрд. ЕАЭС улучшил свои позиции в международном рейтинге Doing Business, переместившись с 40 на 31 место.

Российский лидер рассказал о планах по дальнейшей работе над единым цифровым пространством объединения и созданием общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. По оценкам экспертов, осуществление этих планов даст прибавку к ВВП стран «пятерки» на $9 млрд.

Владимир Путин отметил важность координации членов ЕАЭС в проведении валютно-финансовой и денежно-кредитной политики. Он призвал проработать вопрос о создании общей расчетной структуры с использованием современных финансовых технологий.

— Это позволило бы повысить устойчивость национальных платежных систем наших стран, сделав их менее зависимыми от доллара и других иностранных валют. Это в прямом смысле слова повышение экономического суверенитета, — заявил глава государства.

Отдельно президент затронул вопрос международной деятельности объединения, выразив надежду, что подписанные в этом году соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС с Китаем и о временной зоне свободной торговли с Ираном уже скоро пройдут согласование в национальных парламентах.

— Рассчитываем на скорейшее завершение переговоров по преференциальным торговым договорам с Сингапуром, Израилем, Сербией и — в перспективе — с Индией и Египтом, — сообщил Владимир Путин.

В конце своего выступления Владимир Путин пожелал успехов Армении, которая с 1 января принимает на себя годовое председательство в ЕАЭС.

Расставят все точки над «i»

Самым ярким выступлением на вчерашней встрече стала речь лидера Белоруссии Александра Лукашенко. И она была отнюдь не такой позитивной, как у других ораторов.

Еще накануне саммита в Санкт-Петербурге из Минска стали поступать разнообразные претензии в адрес Москвы. В начале недели замминистра финансов Белоруссии Андрей Белковец заявил, что Минск выйдет из ЕАЭС, если Россия не компенсирует стране потери от изменения налогового законодательства РФ в нефтяной сфере, которое, по расчетам Минска, будет стоить ей $10 млрд в течение шести лет. А сам Александр Лукашенко грозил, что Минск не поддержит продление действующего норматива распределения ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов ЕАЭС.

Про выход страны из ЕАЭС белорусский президент вчера не сказал ни слова, зато не удержался от высказывания существующих претензий перед телекамерами. Особое внимание Александр Лукашенко уделил цене на российский газ, возмутившись тем, что внутрироссийский тариф втрое ниже, чем для Белоруссии. И тут, конечно, Владимир Путин ответил: для Белоруссии она почти вдвое ниже, чем для Германии ($129 против $250).

Под вечер белорусский лидер сообщил журналистам, что извинился перед российским коллегой за развязывание острой дискуссии относительно цены на газ. Он отметил, что до конца года встретится с Владимиром Путиным, чтобы обсудить некоторые вопросы в сфере экономики.

— Расставим все точки над «i», чтобы нам в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в Новый год, — пояснил Александр Лукашенко.

В Кремле «Известиям» подтвердили подготовку новых переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что встреча состоится в декабре в России.

После того, как журналисты ушли, лидеры продолжили дальнейшее обсуждение за закрытыми дверями и в расширенном составе — к пятерке присоединился президент Молдавии Игорь Додон, чья страна имеет статус наблюдателя при ЕЭАС. А во второй половине дня в Санкт-Петербурге состоялся неформальный саммит стран СНГ. Он прошел в формате дружеского обеда без прессы.

Продуктивный год

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, присутствовавший на встречах в северной столице, рассказал «Известиям», что год российского председательства для ЕАЭС был «продуктивным во всех отношениях».

— Запущены первые цифровые инициативы — в частности, проект по маркировке и прослеживаемости табака и табачных изделий. Принято 46 технических регламентов, которые позволяют обеспечить безопасность и качество продукции. Едиными требованиями охвачено уже 85% товаров на рынке Союза, включенных в единый перечень продукции, — пояснил он.

Плодотворным 2018 год стал, по его словам, и с точки зрения выстраивания международных связей: за январь-сентябрь внешняя торговля ЕАЭС с третьими странами выросла на 21,4% и достигла $548,4 млрд, а, помимо упомянутых президентом РФ соглашений, ЕЭК подписала также меморандумы с АСЕАН, с правительством Таиланда и рассчитывает уже в этом месяце заключить меморандум о сотрудничестве с МЕРКОСУР. По словам Тиграна Саркисяна, в следующем году страны объединения не собираются сбавлять темпов в этих направлениях, а также планируют сконцентрироваться на устранении препятствий на внутреннем рынке.